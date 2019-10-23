انطلاق فعاليات اليوم الأول لاجتماع مسئولي إذاعات القرآن الكريم

كتب- مصطفى علي:

انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية، تحت عنوان (نشر قيم الوسطية والتسامح) وبرعاية الهيئة الوطنية للإعلام في الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو .

وحسب بيان، اليوم، شارك في افتتاح فعاليات الاجتماع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وسالم ولدبوك مدير عام اتحاد إذاعات الدول الإسلامية و عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر نيابةً عن فضيلة شيخ الأزهر ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية وممثلي إذاعات القرآن الكريم في الدول الاسلامية وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية .

ووجه الحضور الشكر والتحية لمصر حكومة وشعباً على استضافتها للاجتماع للمرة الثانية وعلى حفاوة الاستقبال ، كما أثنوا على التنظيم الجيد موجهين الشكر والتقدير للوطنية للاعلام وعلى رأسها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام .

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسات عمل حول تأكيد الاسلام على مفهوم الوسطية والاعتدال ويتحدث فيها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ويرأس الجلسة أحمد عبد الظاهر علي، وجلسة عمل ثانية يرأسها رضا عبد السلام وفؤاد حسان ويتحدث فيها ا.د نبيل السمالوطي الأستاذ بجامعة الأزهر، ويختتم اليوم الأول بجلسة محورها الرئيسي دور إذاعات القرآن الكريم في نشر الوسطية والتسامح" ويتحدث فيها العالم الموريتاني والوزير السابق اسلموا ولد سيدي المصطف.