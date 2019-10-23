"طلبات إحاطة واستجوابات".. كيف واجه البرلمان أزمة الأمطار؟

كتب- أحمد علي:

عدد كبير من البيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات الموجهة للحكومة، بشأن ما شهدته البلاد أمس من أمطار أدت إلى غرق شوارع القاهرة.

وأبدى النواب غضبهم من الحكومة بسبب تقصير المسئولين ما تسبب في شلل بأغلب الشوارع.

فشل إدارة الأزمات

وقال النائب حسن عمر، في بيان عاجل، إن ما حدث نتيجة الأمطار من غرق بالشوارع والإنفاق وإغلاق طرق رئيسية، واحتجاز مواطنين داخل سيارتهم، وهو فشل واضح لإدارة التعامل مع الأزمات بالمحافظات المضارة.

وأكد البرلماني، أن تحرك المسئولين كالمعتاد جاء بعد وصول الأزمة حد الكارثة.

وأشار "عمر"، إلى أن المحافظين كان عليهم الاستعداد لمثل هذه الأمور، من نشر سيارات شفط المياه بالأماكن التي تتضرر دائما من الأمطار، ونشر وحدات تدخل سريع لإنقاذ المواطنين.

استجواب

فيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري إعداد استجواب لوزير التنمية المحلية، بشأن غرق شوارع محافظة القاهرة بمياه الأمطار، وما تسببت فيه الأمطار من غرق الشوارع ببداية موسم الشتاء، على الرغم من التحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية.

وأضافت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، أن غرق الأنفاق وتكدس المياه داخلها نتيجة عدم عمل صيانة للصرف المتواجد بها، وهذا طبيعة عمل الأحياء، التي كان من المفترض أن تعمل خطة صيانة شاملة ودورية لكل المصارف في الشوارع والطرق الرئيسية وتلك الموجودة في الأنفاق.

وأوضحت الهيئة البرلمانية، أن وزارة التنمية المحلية لابد أن يكون لديها خطة عاجلة للتعامل مع هذه المواقف التى أصبحت غير مفاجئة ، فخلال الفترة الأخيرة تخرج تقارير من هيئة الأرصاد لتحذر من وقوع مثل هذه الوقائع، وبالتالى كان من باب أولى أن يتم وضع خطة قبل بداية فصل الشتاء لإجراء صيانة لكافة المصارف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، التي فشلت في إنقاذ الموقف، وتساءلت الهيئة في بيانها: هل ستظل الأحياء تتعامل بلامبالاة مع الملفات والقضايا وتصدر المشاكل؟

الإسكندرية

حذر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندري من الآثار السلبية التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة بسبب الأمطار.

وأكد أن سياسات الحكومة فاشلة وكل ما فعلته تجارب لمواجهة الأمطار والسيول كان للشو الإعلامي فقط.

وطالب "عامر" في طلب إحاطة بالاستعداد الجيد لمواجهة أي مخاطر محتملة لسقوط السيول والأمطار على محافظات الوجه البحري.