الوفد: القمة "الروسية - الأفريقية" تحقق الاندماج والتكامل الاقتصادي للجانبين

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، تفتح آفاقًا جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين، سواء فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط الساخنة أو بالتعاون الروسي مع القارة الأفريقية، موضحًا أنها ستعمل على تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي.

وأكد قنديل، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تركيز المنتدى على مناقشة القضايا الدولية المُلحة، وكذلك بحث آفاق وتطوير الروابط بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والتكنولوجيا وغيرها، سيساهم في إيجاد طرق كفيلة بالتنمية المتسارعة لأوجه التعاون بين الجانبين، والاسهام في تحديث الاقتصادات الأفريقية ورفع مستويات المعيشة.

وأشار رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال العام الماضي، ليتجاوز 20 مليار دولار وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، زاد إجمالي حجم الصادرات الروسية إلي أفريقيا بمقدار ثلاثة أضعاف من 5 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار، كما زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ خلال عام 2018، حيث بلغ نحو 7.66 مليار دولار.

​يُذكر أن فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي "روسيا - أفريقيا"، أنطلقت اليوم، الأربعاء، بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.