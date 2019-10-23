انتخاب مصر نائبًا أول لمكتب التقنية المعنية بالزراعة في الاتحاد الأفريقي

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، انتخاب مصر نائبًا أول لمكتب التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة المتخصص.

جاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الثالث للجنه التقنية بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أثيوبيا.

وأضاف أبوستيت، في بيان اليوم الأربعاء، أن الترشيح جاء بموافقة أغلبية الخبراء وعددهم أكثر من ٢٠٠ خبير ممثلين لـ٥٥ دول أفريقية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الوفد المصري المشارك في انتخابات اللجنة التقنية الزراعية المتخصصة، إن أعضاء الوفد الذي يمثل وزارات الزراعة والتعليم العالي والبيئة والسفير المصري في إثيوبيا بذلوا جهودا متميزة من أجل فوز مصر بهذا المقعد بالإضافة إلى جهود الدكتور أحمد الصوالحي رئيس مكتب تنمية الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي من خلال الدعم والحشد لانتخاب مصر.

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