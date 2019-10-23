102 مليون جنيه لتدعيم محطتي محولات كفر الشيخ وزيزينيا

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة السويدي للمحولات لتنفيذ مشروع توريد وتركيب 6 محولات لمحطتي محولات كفر الشيخ وزيزينيا، لمجابهة زيادة الأحمال وعمل عدد من الإحلالات والتوسعات بهذه المناطق.

أوضحت مشالي في تصريحات لها، أن العقد يتضمن توريد وتركيب ٦ محولات سعة 175 م.ف.أ جهد 220/66/11 ك.ف لمحطتي محولات كفر الشيخ جهد 500 ك.ف وزيزينيا جهد 220 ك.ف كأمر إضافي على العقد رقم ( 73/2017/2018).

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ 102 مليون جنيه مصري يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 8 شهور من تاريخ الإخطار بالقبول (Notice of Award).

وتأتي العقود في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين. ​