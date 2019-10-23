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    الحكومة توافق على توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى

    01:01 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    الحكومة توافق على توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1235 كنيسة ومبنى تابعاً.

    مصطفى مدبولي ترميم الكنائس توفيق أوضاع طوائف الكنائس المعتمدة مصر مجلس الوزراء

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