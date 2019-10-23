جنيه و50 قرشًا.. "الوزراء" يوافق على إصدار عملة تذكارية جديدة

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية في إصدار عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا؛ بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ( 1939 – 2019).

كان مجلس الوزراء وافق أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية عليها؛ لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين في المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.​