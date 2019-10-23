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    الحكومة توافق على إنشاء كليتين بأكاديمية السادات

    12:50 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    الحكومة توافق على إنشاء كليتين بأكاديمية السادات

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإنشاء كليتي (الحاسبات والمعلومات)، و(اللغات والترجمة)، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية عليها؛ لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين في المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

    مجلس الوزراء أكاديمية السادات الحكومة

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