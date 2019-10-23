الاتحاد الأفريقي يختار معملين بـ "البحوث الزراعية" مراكز تميز لسلامة الغذاء

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اختيار معمل الميكروبيولجي بمعهد بحوث صحة الحيوان، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، كمعامل مرجعية ومراكز تميز في مجال سلامة الغذاء للاتحاد الافريقي، ضمن 4 معاهد بحثية على مستوى القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة والتي عُقدت في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لافتاً إلى أنه تم اختيار المعملين التابعين لمركز البحوث الزراعية، كمراكز مرجعية ومتعاونة مع الاتحاد الأفريقي في مجال السلامة الغذائية، بجانب معملين آخرين من غانا، والسنغال.

وفي سياق متصل، يغادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، القاهرة متجها إلى دولة إثيوبيا، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية والمياه والمناخ، والتي تعقد بأديس أبابا حتى 25 أكتوبر الجاري، حيث من المنتظر أن يتم التباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، والمناخ والبيئة والتنمية الريفية، لمراجعة الاستراتيجيات وأهدافها، وتعريف العوامل المحفزة والتي انبثقت عن إعلان مالابو، في التطور الزراعي، ونقل التكنولوجيا من أجل تحسين سبل المعيشة.