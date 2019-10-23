السيسي: نعول على توريد عربات قطارات السكة الحديد مطلع ديسمبر المقبل

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي - إن مصر تثمن الشراكة والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات في مصر، وتعول على قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالي 1300 عربة في المواعيد المحددة مطلع ديسمبر القادم.

وتابع: "فيما يخص محطة الضبعة النووية، أؤكد أهمية التعاون بين الجانبين، للانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بمشروع الضبعة، بما يسمح بالبدء في عملية التنفيذ، وأن يتم الانتهاء منها وفقا لما تضمنه الاتفاق المبرم بشأن المحطة المرجعية".

وأضاف الرئيس السيسي: "اسمح لي فخامة الرئيس أن أجدد دعوتي لسيادتكم بزيارة مصر للمشاركة في وضع حجر الأساس فور تحديد موعد تلك الفعالية إلى جانب الاحتفالية الكبرى التي ستتم بشأن العقد التشغيلي والإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية في مصر".

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "نتطلع فخامة الرئيس إلى سرعة قيام الجانب الروسي بإنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد الخامس لتقديم الدعم الفني والمالي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية من أجل تنفيذ المشروع النووي في الضبعة حتى يتسنى الالتزام بالجدول الزمني المقرر".

وفيما يخص التعاون العسكري، أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز علاقات التعاون العسكري بما يسهم في بناء القدرات العسكرية المصرية، باعتبار روسيا شريكا تقليديا عسكريا لمصر منذ عقود".

وقال السيسي: "أود التأكيد علي أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها في مختلف المجالات، والتركيز علي الأولويات التنموية الإفريقية والمساهمة في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية خاصة المشروعات ذات الصلة بتوليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق.

وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أود بداية الإشادة بالعلاقات الثنائية المتنامية علي مختلف الأصعدة منذ التوقيع علي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارتنا إلى سوتشي في أكتوبر 2018 وأتطلع إلي مزيد من الارتقاء بها وتطويرها في كافة المجالات".

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية لروسيا، أكد الرئيس السيسي أننا مهتمون بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في محور قناة السويس والانتهاء من سعة عقد التشغيل، كما نحرص على إنهاء كافة المسائل العالقة وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركة الروسية المشغلة وتسجيلها لدي الجانب المصري وفتح الحسابات الخاصة بها".

وأشاد السيسي، بحرص مصر علي التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، مؤكدا تطلعه للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية.

وقال السيسي: "أسمح لي فخامة الرئيس أن أشكرك وأعرب عن تقديري الشديد وحفاوة الاستقبال في المدينة الرائعة سوتشي، وأسمح لي أن أعرب عن التقدير لمبادرتكم بعقد أول قمة بين أفريقيا وروسيا للبناء علي التاريخ الكبير من التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الروسي للدول الإفريقية خلال فترات حركات التحرر في إفريقيا.

وأضاف "في هذا الصدد أود أن أشيد بأن مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، ونؤكد تطلعنا للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية، كما نأمل في الخروج بثورات مستقبلية لهذه العلاقة بما يخدم مصالح الجانبين في إطار مبدأ المنفعة المشتركة".