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    مصر والأردن تنفذان التدريب المشترك "العقبة - 5"

    11:24 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    مصر والأردن تنفذان التدريب المشترك "العقبة - 5"

    مصر والأردن تنفذان التدريب المشترك العقبة - 5

    القاهرة- أ ش أ:

    وصلت إلى جمهورية مصر العربية عناصر من القوات المسلحة الأردنية للمشاركة في فاعليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة - 5"، والذي يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.

    يشارك في أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث بدأت المرحلة الأولى بإصطفاف القوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الشقيقين .

    وتتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتى تسهم فى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

    يأتي تدريب "العقبة -5" استكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها مصر والأردن حيث يجرى تنفيذه سنوياً بالتبادل بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني ويسهم في اكتساب المهارات القتالية بين القوات المشاركة للوصول إلى مستوى راق من العمل الجماعي المشترك.

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    مصر الأردن التدريب العسكري العقبة

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