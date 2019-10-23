طلب إحاطة بشأن غياب دور مراكز البحوث الزراعية

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الحكومة، ووزيري الزراعة والري، بشأن غياب دور مراكز البحوث الزراعية.

وقال النائب: بالرغم من وجود عدد من مراكز البحوث المتخصصة في مختلف الزراعات ونظم الري الحديثة، والتي تضم عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين، إلا أن دورها غائب في تقديم دراسات ومقترحات للنهوض بالزراعة وتطوير نظم الري الحديثة، وتحقيق أعلى استفادة من الموارد المتاحة.

وأكد البدري ضيف، أن التنمية الزراعية التي تنشدها مصر في تلك المرحلة لن تجرى إلا بتفعيل البحث العلمي في قطاع الزراعة والري، عن طريق المراكز البحثية المختلفة.

وأشار ضيف، إلى أن تلك المراكز البحثية بها العديد من الدراسات ولكنها تحتاج لتطبيق نتائجها على أرض الواقع لتعظيم الاستفادة منها.

وتساءل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: أين دور المراكز البحثية الزراعية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل التي تتمتع بإنتاجية وجودة عالية وباستهلاك كميات أقل من المياه؟ متابعا: لماذا لم يتم تطبيق أبحاث هذه المراكز في الزراعة من خلال الجمعيات الزراعية؟

وقال البدري ضيف: لماذا لم يتم تفعيل ما توصلت إليه مراكز بحوث المياه من تطوير وسائل الري بالطرق الحديثة في أراضي الدلتا التي تعتمد على نظام الري بالغمر، والذي يهدر كميات كبيرة من المياه.

واستنكر البدري ضيف اختفاء عددا من المحاصيل مثل العدس والحمص والفول، وأصبحنا نعتمد على الاستيراد، الأمر الذي يزيد من الأعباء على خزانة الدولة.