السيسي يطالب مؤسسات التمويل الدولية بدعم التنمية في أفريقيا

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أفريقيا قطعت شوطًا طويلًا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واتخاذ خطوات ملحوظة لتحقيق الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في القمة الأفريقية الروسية في سوتشي، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها بهدف إحداث نقلة نوعية لتطوير البينة الأساسية والتكتولوجيا وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي، مجددًا الدعوة لمؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية للاستثمار في أفريقيا.

وطالب الرئيس السيسي، المؤسسات الدولية، بالاطلاع بدورها بتمويل جهود التنمية في أفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة وتقديم أفضل الشروط والحوافز والمشروعات لتنمية القارة الأفريقية.

وتابع الرئيس: "أود التأكيد على أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند إلى المصالح المشتركة والملكية الأفريقية في إطار يهدف إلى دعم التنمية المستدامة من خلال 3 ركائز وهي الإسراع في دعم التحول الاقتصادي ومجتمع رجال الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030".