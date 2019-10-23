  • عاجل:أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الـ3 أيام المقبلة

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    بيان برلماني عاجل للحكومة: الأمطار تكشف عن الغياب التام للمسئولين

    11:03 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    بيان برلماني عاجل للحكومة: الأمطار تكشف عن الغياب التام للمسئولين

    جانب من سقوط الأمطار

    كتب- أحمد علي:

    وجه المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلا إلى الدكتور علي عبد العال، موجهًا لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة غرق شوارع القاهرة في أول اختبار لأمطار فصل الشتاء.

    وقال بسيوني إن ما حدث يكشف عن الغياب التام للمسئولين، ولم يكن هناك أي استعدادات للتعامل مع الأمطار، رغم إعلان هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات مسبقة بإمكانية سقوط أمطار.

    وأضاف أن الأمطار تسببت في توقف حركة السير بشوارع القاهرة التي أصيبت بالشلل في أكثر من منطقة، رغم أن الأمطار لم تستغرق وقتا طويلًا.

    واستنكر النائب تصريحات المسئولين بأنه يجرى التعامل مع الأزمة لمنع تكرارها، قائلا: "إلى متى ستعمل الحكومة بسياسة رد الفعل، ولا تستعد بشكل كافٍ للتقلبات الجوية".

    وتساءل بسيونى: أين هي الاستعدادات لموسم الشتاء التي أعلنت عنها الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة؟

    وطالب بسرعة محاسبة كل المسئولين المقصرين في التعامل مع الأزمة.

    حسن بسيوني مجلس النواب أمطار علي عبد العال مجلس الوزراء الطقس

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