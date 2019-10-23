بتكلفة 5 ملايين جنيه.. مطار مرسى علم يفتتح بوابة مهبط الطائرات الجديدة

كتب- طه عبيد:

افتتح مطار مرسى علم الدولي، بوابة مهبط الطائرات الجديدة، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

تتيح البوابة الجديدة التحكم في مدخلات ومخرجات التشغيل أمنيا وجمركيا، ومزودة بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والمعادن والأفراد، فضلا عن أن المبنى مجهز إداريا لشرطة أمن الموانئ وإدارة الجمارك ومكاتب لأمن المطار.

حضر الافتتاح الطيار هاني عقاب رئيس شركة إيماك مرسى علم لتشتغيل وإدارة المطار والطيار طارق تبان زادة مدير المطار، وعدد من القيادات الأمنية والجمركة العاملة في المطار.

صرح بذلك عماد إمام مدير العلاقات في شركة إيماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطار.

وأضاف "إمام"، أن افتتاح البوابة الجديدة بتوجيهات المهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي، والذي وجه بضرورة تلبية كل المتطلبات الأمنية في المطار وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة عالميا.

وقال "إمام"، إن المبنى الجديد يحتوي على أحدث أجهزة الإكس راي وأجهزة الكشف عن المفرقعات بالإضافة لربط المبنى بمنظومة المراقبه بالكاميرات.