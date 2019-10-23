السيسي يدعو بوتين لحضور حفل وضع حجر أساس "الضبعة النووية"

القاهرة- مصراوي:

السيسي يدعو بوتين لحضور وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية، وحضور احتفال تدشين المحطة.

وتحدث الرئيس عن التعاون العسكري المصري الروسي، باعتبار روسيًا شريكًا عسكريًا أساسيًا لمصر منذ عقود.

وقال الرئيس إن التعاون الاقتصادي المصري الروسي، مؤكدًا حرصه على تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الروسية في مصر.

وبدأت القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين في سوتشي.

وعقدت القمة المصرية الروسية على هامش قمة "روسيا – إفريقيا"، في سوتشي الروسية على مدار يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، وهي الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.