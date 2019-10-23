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    بدء القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين

    09:50 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    بدء القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين

    بوتين والرئيس السيسي

    القاهرة- مصراوي:
    بدأت القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى سوتشى.

    وعقدت القمة المصرية الروسية على هامش قمة "روسيا – إفريقيا"، في سوتشي الروسية على مدار يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، وهي الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

    وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.

    روسيا مصر سوتشي افريقيا بوتين السيسي

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