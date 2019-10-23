طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب تحول بحيرة عين الصيرة لبؤرة مخلفات

كتب- أحمد علي:

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، حول آليات الحكومة لتطوير البحيرة الكبريتية بعين الصيرة، مؤكدًا أهميتها العلاجية والسياحية.

وأوضح متولي، أن بحيرة عين الصيرة تعد من أهم معالم مصر السياحية إلا إنها تعاني من الإهمال، حيث تحولت مياهها إلى مياه صرف صحي تفوح منها الروائح الكريهة، وتطفو عليها المخلفات والقمامة، مضيفً أن المنطقة بأكملها تغيرت معالمها فانتشرت المبانى العشوائية المتهالكة التى تعد من المناطق داهمة الخطورة من الدرجة الأولى، واختلطت بها مياه الصرف الصحى والقمامة وأكوام مخلفات البناء.

وطالب النائب بإيجاد حلول سريعة لعدم اللجوء إلى ردمها، لما لها من أهمية، مضيفًا أن البحيرة كانت الأشهر في علاج الأمراض الجلدية بجميع أنواعها، نظرًا لأن مياهها كبريتية ويزورها مئات الأشخاص من مناطق ودول مختلفة فكانت مصدر دخل للدولة.