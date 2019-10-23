"الشتاء لم يبدأ بعد".. الأرصاد تعلن استمرار الأمطار حتى نهاية الأسبوع

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو التي تشهدها البلاد، خاصة ساكني المحافظات الشمالية بعد صيام طويل من بداية فصل الخريف.

وقال شاهين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المناطق الشمالية شهدت أمس سقوط أمطار غزيرة على العديد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط خاصة المحافظات الغربية والمناطق الداخلية عند "سيوة ومطروح"، مشيرًا إلى اعتدال الملاحة البحرية في البحرين "المتوسط والأحمر".

وأوضح أن الإسكندرية شهدت أمطارًا متوسطة، صباح الثلاثاء والساعات المتأخرة من الليل، بالإضافة إلى سقوطها على مناطق من محافظات القاهرة وشمال الدلتا.

وذكر أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة تزايد فرص سقوط الأمطار، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الملاحظ منذ طلوع النهار، لافتًا إلى أنها تقلبات جوية حادة وسريعة وتعبر من سمات فصل الخريف، حيث تراوحت درجات الحرارة خلال الساعات الماضية من 33 إلى 35 درجة على القاهرة.

ونوه إلى نشاط الرياح خلال ساعات متقطعة، بجانب كميات السحب التي تتزايد على محافظات من شمال البلاد وتشهدها مدن القناة والسواحل الشمالية لسيناء، ومن المتوقع تزايد فرص سقوط الأمطار خلال 27 ساعة حتى نهاية الأسبوع.

ونصح المواطنين، مع التقلبات الجوية الحالية وانخفاض درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، بضرورة عدم تشغيل المراوح والتكيفات، تجنيا لنزلات البرد، بجانب القيادة بهدوء خلال سقوط الأمطار خاصة على الطرق السريعة للتحكم في عجلة القيادة كون الرؤية الأفقية منخفضة بسبب الشبورة وسقوط الأمطار.

وتابع: "الشتاء لم يبدأ بعد وكلها تقلبات جوية من سمات الخريف، والشتاء 21 ديسمبر، والنصف الثاني من الخريف يشهد تقلبات جوية أكثر من النصف الأول ويميل لطقس الشتاء لحد ما، ما يتطلب تغيير نوعية الملابس، النظر فيها بين الفترة الماضية والمقبلة".