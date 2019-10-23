محافظ الجيزة يوجه بنشر فرق انتشار سريع بسيارات شفط لازالة أى آثار للأمطار

الجيزة - (أ ش أ):

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة بنشر فرق انتشار سريع بسيارات شفط لازالة أى آثار للأمطار ..مشدداً على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارى ومواجهة أى تجمعات مياه وإزالة أى بؤر على الفور .

ووجه المحافظ - خلال جولته لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطارفى منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء - رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل و شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجه سقوط الأمطار وتنظيم غرف العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والتوجة على الفور لأماكن التجمعات لإزالتها ، مشددأً على عدم مغادرة الشوارع قبل الأنتهاء من إزالة أى آثار للأمطار .

وأوضح المحافظ أنه تم الدفع ب 25 معده لشفط مياه الامطار من الشوارع وتم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والانفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.​