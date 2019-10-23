أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلين (الأربعاء- الخميس- الجمعة).

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن درجات الحرارة تتوالى في الانخفاض، اليوم الأربعاء، على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجة البحري، وسيناء قد تمتد إلى شمال سيناء وجنوب حلايب وشلاتينتكون غزيرة ورعدية احيانا على مناطق من شمال البلاد.

وعن درجات الحرارة تصل على السواحل الشمالية 23 - 21، والقاهرة 26- 20، والصعيد تتراوح بين 29 وحتى 34.

طقس الخميس

وأكدت الهيئة أن الخميس المقبل، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، نهارًا مائل للبرودة ليلا.

وذكرت أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجة البحري، وسيناء قد تمتد إلى شمال سيناء وجنوب حلايب وشلاتينتكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

وسجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23 - 21، والقاهرة 27- 21، والصعيد تتراوح بين 29 وحتى 33.

طقس الجمعة

وبالنسبة لطقس الجمعة المقبل يكون لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجة البحري، وسيناء قد تمتد إلى شمال سيناء وجنوب حلايب وشلاتينتكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

وسجلت درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23 - 21، والقاهرة 27- 21، وعلى الصعيد تتراوح بين 29 وحتى 33 درجة.