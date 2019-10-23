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    بالصور.. الانتهاء من شفط مياه الأمطار بشرق مدينة نصر

    02:16 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء مجدي الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنه تم الانتهاء من شفط مياه الأمطار المتجمعة بشارع أحمد الزمر أمام مستشفى النهار التخصصي، وأمام مجمع مدارس طلائع المستقبل للغات، والأمطار في ميدان هشام بركات مع طريق النصر.

    وأكد رئيس الحي، على مرفق الصرف الصحي ومشرفي المناطق من الحي بالمرور و المتابعة المستمرة لملاحظة أي تجمعات مياه أمطار وأي مشاكل صرف صحي، والتعامل الفوري حيال ذلك ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات، واستكمال تطهير بالوعات الأمطار في جميع مناطق حي شرق مدينة نصر.

    ووجه الشكر لمدير فرع الصرف الصحي شرق مدينة نصر والعاملين معه لما بذلوه من مجهود بتطهير بالوعات الأمطار على مستوى الحي الفترة السابقة، الأمر الذى أدى إلى عدم تكدس المياه في الشوارع وسرعة معالجة بؤر تجمع المياه بشفط المياه بعربات الكسح المجهزة لذلك.

    مجدي الوصيف حي شرق مدينة نصر شفط مياه الأمطار طريق النصر شارع أحمد الزمر
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