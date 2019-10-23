"الوطنية للإعلام" تستضيف الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم

كتب- محمد عبدالناصر:

ينطلق الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم، التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الأربعاء، والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام فى الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري.

وتتناول الاجتماعات دور إذاعات القرآن الكريم فى نشر قيم الوسطية والتسامح، وتعقد الاجتماعات بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو، ويفتتح الجلسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ويلقى كلمة تتضمن دور الوطنية للإعلام فى نشر قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر والتصدي للمغالاة والتطرف.

وكان حسين زين قد وجه القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام بتسهيل وتوفير كافة الإجراءات والإمكانات اللازمة لعقد الاجتماعات بمقر الهيئة الوطنية للاعلام بماسبيرو والقيام بالتغطية الاعلامية لها .

يشارك بالاجتماعات مؤسسات دينية مصرية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء المصرية بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما يحضر الجلسة سالم ولد بوك المدير العام لاتحاد الإذاعات الاسلامية، وغادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة باليونسكو.​