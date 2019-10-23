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    ​الزراعة تحظر استيراد الماشية السودانية

    01:57 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    ​الزراعة تحظر استيراد الماشية السودانية

    ​الزراعة تحظر استيراد الماشية السودانية

    كتب- أحمد مسعد:

    قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليق استيراد الماشية من السودان.

    وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن قرار تعليق استيراد الماشية السودانية جاء نتيجة انتشار مرض "وادي الحمى المتصدع".

    ولفتت "محرز"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن السودان وردت العام الماضي 100 ألف رأس ماشية لمصر، وتعتبر ضمن أكبر الدول التي نستورد منها الماشية الحية.

    وذكرت نائب وزير الزراعة، أن قرار رفع الحظر سيأتي حال مُحاصرة الوباء، موضحةً أنه تم تشكيل لجنة بيطرية من الإدارة المركزية للطب البيطري، والهيئة العامة للطب البيطري وعدد من الأطباء بجامعة القاهرة في يومي 13و14 الماضيين واتخذوا قرارًا بوقف الاستيراد.

    وأشارت إلى خطورة المرض الموجود بالماشية السودانية لانتقاله إلى الماشية والإنسان على حد السواء من خلال التعامل مع الحيوان المصاب.

    وزارة الزراعة استيراد الماشية السودانية مرض وادي الحمى المتصدع منى محرز

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