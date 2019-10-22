بعد غرقها بالأمطار.. وزير الطيران يقرر إغلاق صالة "2" بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أصدر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، قرارًا بغلق صالة رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، تدخل صالة 2 ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم، والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة في الأعمال الإنشائية.

وقال البيان إن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران الخاصة، بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، ولا تقلع منها أي رحلات منتظمة لشركات طيران مصرية أو أجنبية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، تفاصيل الفيديو الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تراكم لمياه الأمطار داخل صالة رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة.

وقال المصدر: "حدثت تجمعات المياه بالصالة نتيجة تراكم مياة الأمطار بشكل كبير، تجاوز الحاجز الخرساني المقابل للصالة الواقعة بالطابق السفلي تحت الأرض، حيث تم تسريب المياه لفترة زمنية محدودة، وعلى الفور تم سحب المياه من داخل الصالة ولا يوجد حالياً أي آثار لها".