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    جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب منشطات ​بمليوني جنيه

    10:55 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
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    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب كمية من المنشطات والمكملات الغذائية.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من إحدى الدول العربية ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 614 عبوة أمبولات منشطات ومكملات غذائية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بمليوني جنيه.

    وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط .

    مطار القاهرة مكملات غذائية منشطات الجمارك

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