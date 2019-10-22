جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب منشطات ​بمليوني جنيه

بعد قرار الحكومة.. "التعليم" تصدر توضيحًا بشأن تعليق الدراسة غدًا

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب كمية من المنشطات والمكملات الغذائية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من إحدى الدول العربية ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 614 عبوة أمبولات منشطات ومكملات غذائية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بمليوني جنيه.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط .