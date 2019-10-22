جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب منشطات بمليوني جنيه
10:55 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
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كتب - طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب كمية من المنشطات والمكملات الغذائية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من إحدى الدول العربية ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 614 عبوة أمبولات منشطات ومكملات غذائية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بمليوني جنيه.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط .
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