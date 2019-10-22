غرق طرق وتكدس مروري.. مشاهد أول يوم أمطار (صور)

بعد قرار الحكومة.. "التعليم" تصدر توضيحًا بشأن تعليق الدراسة غدًا

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت محافظة القاهرة الكبرى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، ومصر الجديدة ومدينة نصر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، واستمرار لسقوط الأمطار.

يرصد مصراوي بعض مشاهدات أمطار اليوم.

أزمة "مصر المقاصة"

كتب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق "مصر للمقاصة"، عبر "تويتر"، أنه وفريقه غير قادرين على الوصول إلى ملعب مباراتهم مع وادي دجلة.

وأضاف ميدو: "حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ أكثر من ساعة ونصف بسبب الأمطار.. للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة".

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي "مصر المقاصة"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، أن الأمطار تسببت في تأخر المواجهة فريقه أمام وادي دجلة بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقال إن فريقه ظل عالقًا في طريق صلاح سالم بسبب تعطل المرور لارتفاع منسوب المياه في الطرقات المؤدية لملعب اللقاء.

وأوضح أنه اضطر لإنزال اللاعبين من الحافلة الخاصة بالفريق ونقلهم عن طريق ميكروباصات للذهاب إلى الملعب.

نفق العروبة

نتيجة لمياه الأمطر الغزيرة أغلق نفق العروبة بصلاح سالم، بعد أن تجمعت المياه داخله.

وقال المهندس عادل حسن زكي رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، لمصراوي، إن كمية المياه داخل النفق كبيرة جدًا، ما حال دون مرور السيارات، ودفع إلى ضرورة الإغلاق لحين شفط المياه.

وأكد رئيس الشركة أنه تم الدفع بعدد من المعدات وسيارات الشفط إلى النفق لكن الازدحام الشديد في حركة المرور أخر وصول المعدات بالسرعة اللازمة، لافتًا إلى التنسيق مع المرور لفتح الطريق أمام معدات الشركة.

غرق مصر الجديدة

تعرضت منطقة مصر الجديدة أيضًا لموجة الأمطار الغزيرة. وشهدت الطرق الرئيسية حالة من التكدس المروري بسبب تجمعات المياه.

سرعة الرياح

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة 29 درجة مئوية.

وأوضح عطا، في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن فرص سقوط الأمطار ما تزال كبيرة وقد تمتد إلى بعض مدن شمال الصعيد لتشمل (المنيا ـ بني سويف ـ الفيوم) وغيرها من المناطق الأخرى، اعتبارًا من عصر اليوم، مشيرًا إلى سقوطها أمس على مناطق في القاهرة أبرزها (أكتوبر والهرم) ومناطق كثيرة أخرى.

ونوه إلى أن تعرض البلاد لرياح متوسطة تتراوح سرعتها من 20 إلى 25 كليو مترًا في الساعة على جميع أنحاء الجمهورية، تبلغ سرعتها على المناطق الشمالية الغربية 25 كليو متر في الساعة، و20 كيلومتراً في الساعة على المناطق الشمالية الشرقية وشمال سيناء، ومناطق القاهرة والوجه البحري والدلتا.

بينما تتراوح سرعة الرياح على مناطق جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد بين 27 إلى 28 كيلو مترًا في الساعة (رياح شديدة)، وتبلغ على أقصى جنوب البلاد 25 كيلو مترًا في الساعة.​