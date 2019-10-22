الحكومة تقرر تعطيل المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى غدًا

بيان رسمي| توقعات بأمطار غزيرة غدًا "أكثر من اليوم"

القاهرة - مصراوي:

تصوير - فريد قطب:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى​؛ بسبب الأحوال الجوية.

وأضاف "يونس" في بيان اليوم، أنه بناءً على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.