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    رئيس "الرقابة الإدارية": أكاديمية مكافحة الفساد توفر التدريب على أحدث السبل

    09:33 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    رئيس "الرقابة الإدارية": أكاديمية مكافحة الفساد توفر التدريب على أحدث السبل

    زيارة مفتشية الحكومة الفيتنامية لهيئة الرقابة الإد

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة توفر التدريب المستمر على أحدث سبل المكافحة لتواكب تطور الجرائم من خلال أكثر من 200 برنامج تدريبي في كافة المجالات.

    جاء ذلك خلال استقبال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة، للوفد الرسمي من المفتشية الحكومية لجمهورية فيتنام، برئاسة "Duong van phan" نائب مدير عام المفتشية لشئون الرقابة والفحص.

    وأعرب الوزير، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالزيارة التي تعزز العلاقة الوطيدة بين الجهازين وتعمق التعاون المُثمر الذي يربط هيئة الرقابة الإدارية بالمفتشية الحكومية الفيتنامية على مدار 24 عاما، وتُعتبر أحد الأمثلة الناجحة لبروتوكولات التفاهم ومذكرات التعاون الموقعة بين الهيئة ونظرائها من الأجهزة في مجال تبادل الخبرات لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتؤكد على العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام التي امتدت إلى 55 عاماً.

    من جانبه، أعرب رئيس الوفد الفيتنامي عن سعادته والوفد المرافق له بالزيارة التي قاموا بها لمقر هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، وكذا اكتسابهم للخبرات من خلال إطلاعهم على الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتها مصر بكوادرها الوطنية، كما يتطلع لمزيد من التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

    هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين أكاديمية مكافحة الفساد فيتنام

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