أول تعليق لـ"شركات السياحة" على عودة رحلات البريطانية لشرم الشيخ

كتب ـ يوسف عفيفي:

رحب إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بقرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن شرم الشيخ، مؤكداً أن هذا القرار سينعش السياحة المصرية سواء في شرم الشيخ أو في المقاصد الأخرى التي لم يكن بها أي تحذيرات.

وقال عبد العال في تصريحات صحفية اليوم، إن تأثيرات القرار لن تكون سريعة على حركة السياحة إلى شرم الشيخ، خاصة أننا بدأنا في الموسم الشتوي، وتم الاتفاق على كافة تفاصيله منذ فترة، ولكن لابد من الاستعداد من الأن لموسم الصيف القادم، والبداية ستكون من بورصة لندن مطلع الشهر القادم.

وأضاف أن هناك اعتقاد خاطئ بأن السلطات البريطانية أصدرت تحذيرات على جميع المناطق السياحية المصرية ولكن التحذيرات طالت فقط شرم الشيخ، عقب حادث الطائرة الروسية، والسياحة البريطانية لم تنقطع يوماً واحداً عن مصر، فرغم التحذيرات زار مصر ما يقرب من نصف مليون سائح بريطاني العام الماضي، موضحاً أن أهمية القرار تكمن في الدول التي تبنى سياساتها على توجهات الحكومة البريطانية خاصة فيما يتعلق بالسفر والتحذيرات، والتي من المتوقع أن تعود بشكل مباشر بعد قرار لندن.

وأكد عبد العال، أن بورصة لندن ستكون مؤشرا جيدا للعمل الجاد خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك شركات لديها وكلاء ستبدأ العمل من الأن، إلا أن طبيعة السائح الإنجليزي الذي يتخذ قرار السفر ببطيء تحول دون العودة السريعة الحالية، كما أن العارضين سواء من الشركات أو الفنادق يجب أن يركزوا على الموسم الصيفي والشتاء القادم وليس الحالي، فسيكون هناك عمل ولكن ليس بالكثافة العالية، لأن الموسم بدأ بالفعل والموجود سيتم العمل به حالياً.

وكشف عبد العال عن استفادة السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان من قرار بريطانيا تجاه شرم الشيخ رغم عدم انقطاع السياح الإنجليز عن زيارتهما، حيث ستزيد الحركة بشكل كبير نظراً للثقة التي بعث بها القرار تجاه المقاصد المصرية.

وشدد على ضرورة وجود طيران منتظم من جانب مصر لنقل السياح من دولهم إلى كافة المدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام شركات الطيران العالمية للعمل في مصر بحرية، في ظل سياسة السموات المفتوحة حالياً والتي تتبعها معظم الدول التي تحاول تنمية السياحة.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات.

وعقب إعلان القرار البريطاني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بحضور السفير البريطاني بالقاهرة بمقر وزارة السياحة بالقاهرة، اليوم، رحيت فيه بالقرار، موضحة أن ذلك يرجع إلى التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والبريطانية، حيث إن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.