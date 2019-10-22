"المترو": الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب الزحام (صور)

كتب- أسامة علي:

أعلن مصدر بشركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الدفع بـ 8 قطارات إضافية لاستيعاب الزحام بمحطات المترو، مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق، اليوم، زحامًا خاصة بمحطات العتبة ورمسيس والسادات، وهي محطات تبادلية مع الخط الأول والثالث.

وجاء الزحام الشديد بمحطات المترو نتيجة التكدس المروري التي شهدته شوارع القاهرة بسبب الأمطار، ما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى استخدام المترو للتنقل.

وقال المصدر لمصراوي، إن حركة مترو الأنفاق منتظمة على الخطوط الثلاثة، ويتم استيعاب الكثافات من خلال الرحلات الإضافية.

ورصد مصراوي، حالة من التكدس والازدحام على رصيف الخط الثاني، وتأخرت زمن التقاطر.

كان محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، أعلن انتظام حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحركة السفن بالموانئ البحرية وحركة المرور على الطرق التابعة لوزارة النقل، وعدم تأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة.