"يصعب مرور السيارات".. إغلاق نفق العروبة بسبب الأمطار

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عادل حسن زكي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم إغلاق نفق العروبة بصلاح سالم نتيجة لكثافة مياه الأمطار التي تجمعت داخل النفق.

وأضاف زكي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن كمية المياه داخل النفق كبيرة جدًا، بما يستحيل معه مرور السيارات بداخله، ولذلك تم إغلاقه لحين شفط مياه الأمطار.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم الدفع بعدد من المعدات وسيارات الشفط إلى النفق ولكن هناك ازدحام شديد في حركة المرور ما يؤخر وصول المعدات بالسرعة اللازمة، لافتا إلى التنسيق مع المرور لفتح الطريق أمام معدات الشركة.

وشهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار ظهر اليوم، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء غدًا الأربعاء.