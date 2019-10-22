"البحث العلمي": افتتاح معرض القاهرة للابتكار الخميس المقبل

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وقالت الأكاديمية في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يحضر معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام في نسخته السادسة عدداً من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٠٠٠ عارض من مصر، والدول العربية، الأوروبية، والإفريقية، وأكثر من ٧٠٠٠ زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما سُيعرض أكثر من ٦٠ ابتكار في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICOs) في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و١٢ مشروع في جناح التحالفات التكنولوجية، و١٥ مشروع في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من ٣٠ مشروع في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد عن ٢٥ فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و٣٠ ابتكار في جناح مشروعات التخرج، بجانب أكثر من ٦٠ فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM، وهناك ١٠ مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية، كما سيكون هناك أكثر من ٥٠ فكرة معروضة في جناح الابتكار المجتمعي للأفراد، وعدد ٣٠ مشروع في جناح الاستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي.

يشارك في المعرض كل عام عدد من اللوحات والمنحوتات الفنية لأكثر من ٤٠ عمل فني في جناح الفنون والآداب، و٢٥ فيلم وثائقي عن ابتكارات الشارع المصري، هذا بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة.

يضم المعرض هذا العام جناح متميز للطفل المبتكر حيث يشارك ما يقرب من ١٥٠ طفل مبتكر من (جامعة الطفل، المراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي) كما يتم استقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة بمعدل ١٠٠٠٠ طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة والجيزة، المنيا، الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، والشرقية.

ومن المقرر أن يشارك في حضور المعرض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبحضور اللواء المهندس محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.