محافظ القاهرة: طوارئ للتعامل مع الأمطار

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، محور صلاح سالم اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة ظهر اليوم.

وأكد "عبدالعال" تواجد جميع رؤساء الأحياء بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاً، وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ إلى جانب هذه النقاط.

كما تتضمن الخطة الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات من خلال أرقام 23912136، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.