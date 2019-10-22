"إفريقية النواب" تناقش دور الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية لحل أزمة سد النهضة

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء؛ للتشاور والتنسيق بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة التحرك الرسمي خاصة في ظل التحديات الإفريقية الراهنة، بحضور السفير أبو بكر الحفني مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والمستشار حسام الدين رضا مدير شئون الاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية.

واستهل رضوان الاجتماع بالإشادة بدور وزارة الخارجية في إدارة الملفات الإفريقية وعلى رأسها أزمة السد، وضرورة دعم الدبلوماسية البرلمانية والشعبية للتحركات المصرية في إفريقيا، وأوضح أهمية توطيد العلاقات المصرية الإفريقية وتفعيل أجندة مصر التى قدمتها خلال ترأسها الاتحاد الإفريقى.

وأوضح السفير أبو بكر الحفني أهمية الزيارات البرلمانية إلى الدول الإفريقية، والتنسيق مع البرلمان بحيث يكون هناك زيارات لوفود برلمانية برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووفود أخرى يترأسها رئيس لجنة الشئون الإفريقية، كما أضاف سيادته أن هناك حاجة لتوطيد العلاقات مع الأخوة الأفارقة على المستوى الشعبي والبرلماني عن طريق عقد لقاءات مستمرة بين رئيس مجلس النواب وطلبة الجامعات الأفارقة والصحافة الإفريقية.

وأعرب رئيس اللجنة في نهاية الاجتماع عن ثقته وثقة البرلمان في إدارة الدولة للملفات الإفريقية الهامة تحت رئاسة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن كل أجهزة الدولة التنفيذية كلها وضعت خططها المستقبلية بحيث لا يضار أمن مصر المائى وأن هذا لا يمكن أن يتم بمعزل عن الدبلوماسية الشعبية، وأن لجنة الشئون الإفريقية على أتم استعداد أن تسخر كل أدواتها لمساندة موقف الدولة الرسمي.