"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون هيئة الشرطة

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 الصادر في شأن هيئة الشرطة.

وقال كمال عامر، إن مشروع القانون تضمن مادتين بخلاف مادة النشر، ويأتي متوزايًا مع صدر القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتوفير المزايا التأمينية للعاملين لأبناء وزارة الداخلية.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يؤكد قيم التكافل الاجتماعي لاسيما للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدي لمن يخرج على المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب استشادهم أثناء الخدمة.