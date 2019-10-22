الحكومة: إتاحة 10 مستشفيات للجامعات الخاصة لتشغيلها كمستشفيات جامعية

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ورؤساء عدد من الجامعات الخاصة لعرض توجيهات الرئيس بعقد "توءمة" بين وزارتي الصحة، والتعليم العالي، وبعض الجامعات الخاصة، للاستفادة بعدد من المستشفيات الحكومية، عن طريق إتاحتها للجامعات الخاصة كمستشفيات جامعية.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي: الهدف من هذا الاجتماع هو تشجيع الجامعات الخاصة على إنشاء كليات للطب، بهدف زيادة عدد الخريجين، فمصر بها احتياج لعدد كبير من الأطباء، ونحن ندرك أن ذلك مرتبط بالبنية الأساسية الموجودة، سواء في المستشفيات أو غيرها، ولذا نعمل علي تشجيع الجامعات الخاصة على افتتاح كليات للطب، وكان العائق الأساسي أمام ذلك هو عدم وجود مستشفي جامعي لهذه الجامعات، نظراً للتكلفة الكبيرة للإنشاء، وهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة عدد من المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، للجامعات الخاصة، تستخدم كمستشفيات جامعية، على أن تتولي هذه الجامعات أعمال التشغيل والصيانة، وتدريب الكوادر الطبية الموجودة في هذه المستشفيات، من خلال "التوءمة" مع الفريق الجامعي، مع استمرار الدور المجتمعي الذي تقوم به هذه المستشفيات في تقديم الخدمة الطبية، في إطار محيطها الجغرافي.

وأضاف رئيس الوزراء: وزارة الصحة تمتلك حالياً نحو 600 مستشفى، وسنبدأ في إتاحة نحو 10 مستشفيات منها للجامعات الخاصة لتشغيلها كمستشفيات جامعية، وفق معايير وأسس واضحة سيتم الاتفاق عليها بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، والجامعات الخاصة، مع توقيع بروتوكولات بين هذه الأطراف تحدد التزامات كل منها، مُشيراً إلي أن الإستفادة ستكون مشتركة للجهات كلها، وسيتم تحقيق أكثر من هدف، منها توفير خدمة طبية جيدة للمواطنين، وزيادة عدد كليات الطب، وبالتالي الخريجين، مع تدريب الكوادر الطبية بهذه المستشفيات.

وطلب رئيس الوزراء سرعة الاتفاق على تفاصيل البروتوكول الذي سيتم توقيعه، والإنتهاء من وضع تصور نهائي في مدة أقصاها شهر، لعرضه علي رئيس الجمهورية.

وأكد رؤساء الجامعات، خلال الاجتماع، استعدادهم للمشاركة مع الدولة في تنفيذ هذا الهدف الإستراتيجي المهم، وهو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وسد الفجوة في عدد الأطباء.