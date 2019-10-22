وزيرة السياحة عن استئناف الرحلات البريطانية: مطلب الشعب الإنجليزي

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بقرار الحكومة البريطانية باستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ، موضحة أن ذلك يرجع إلى التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والبريطانية.

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم بحضور السفير البريطاني بالقاهرة بمقر وزارة السياحة بالقاهرة، أن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.

ونوهت إلى متابعة المنظمات الدولية لتنافسية السياحة وتقدمها في محاور متعددة منها المحور الأمني والترويجي والآثار والثراث.

وتابعت: "نعلن عودة السياحة إلى شرم الشيخ مدينة السلام وفيها ثروات عديدة منها الترفيه والشواطئ ومعروفة في أوروبا".

وأكدت أن مطلب عودة الرحلات لشرم الشيخ طلب من الشعب البريطاني، ورسالة قوية من الشعب البريطاني ونأمل أن تقوى وتستمر وتعطي دفعة قوية للأمام.

وتابعت: مبروك لمصر ونشكر القيادة الساسية ووزارة الطيران والجهات الأمنية؛ للموافقة على أي مطلب من وزارة السياحة.

ودعت الجميع إلى اعتبار السياحة أولوية وأهمية كبرى في مصر، موضحة أن الهدف أن يكون في كل بيت مصري واحد يعمل بالسياحة، موجهة الشكر إلى السفير البريطاني بمصر السير جيفري آدامز، والحكومة البريطانية.

وأبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم الثلاثاء، بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وصرح وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون: "كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".