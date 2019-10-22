السيسي وبوتين يترأسان غدا اجتماعات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي

سوتشي- أ ش أ:

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين صباح غد الأربعاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادى الروسي الأفريقي الذي يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية.

وسيلقي السيسي وبوتين كلمتين هامتين خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والأفريقي في التنمية المستدامة.

وسيركز المنتدى الروسى الأفريقى على 3 محاور رئيسية وهي "تطوير العلاقات الاقتصادية"، "إنشاء مشاريع مشتركة"، و"التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية".

وفي السياق ذاته، يوفر انعقاد المنتدى الروسي الأفريقي بسوتشي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى زخما إيجابيا لتدعيم التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا وأفريقيا من أجل تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار بالقارة السمراء.

وشهدت الأعوام الخمسة الماضية نموا ملحوظا فى أنشطة الشركات الروسية بعدد من الدول الأفريقية ومن بينها زيمبابوى وأنجولا والجابون وزامبيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا في العديد من المجالات من بينها التعدين والطاقة والنفط.

ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، تستحوذ القارة الأفريقية على 12% من الاحتياطات العالمية من النفط، 42% من مكامن الذهب، 19% من اليورانيوم، و45% من اليتانيوم، كما تغطي القارة أكثر من 50% من إجمالي الطلب العالمي على الألماس.​