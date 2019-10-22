رئيس جامعة القاهرة: انتهاء امتحانات "البيني والدور الثاني" بالتعليم المفتوح دون شكاوى

القاهرة- أ ش أ:

صرح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بأنه تم الانتهاء من أعمال امتحانات البيني والدور الثاني بنظام التعليم ‏المفتوح، منوها بأن الامتحانات تمت في هدوء ودون وجود شكاوى من الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن الامتحانات استمرت على مدار 5 أيام بمقر مركز التعليم المدمج بالجامعة للدارسين المسجلين مسبقًا بنظام ‏التعليم المفتوح بكليات (التجارة والآداب والزراعة والحقوق والإعلام ودار العلوم ورياض الأطفال).

وأوضح أنه تم فتح باب القبول لأول مرة ببرنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية بكلية دار العلوم بنظام التعليم المدمج، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بالتوسع في برامج التعليم المدمج كبديل مطور عن نظام التعليم المفتوح، ليمنح برامج مهنية مواكبة لمتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن برامج التعليم المدمج توفر لقاءات دورية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصولًا افتراضية، وتطبيقات مطبوعة، وكتبًا إلكترونية.

ومن جهته، قال مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج الدكتور جمال عبد العزيز "إن الجامعة كانت حريصة على توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث الإضاءة ‏والتهوية، والاستعدادات الطبية، والترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات تتم بالتعاون والتنسيق بين المركز والكليات ذات البرامج، وهي (التجارة والحقوق والإعلام والآداب والزراعة والتربية للطفولة المبكرة ودار العلوم)".

وأكد استمرار تلقي طلبات التسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج المركز بكليات (التجارة والآداب ورياض الأطفال) بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بعد اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول.​