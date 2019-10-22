  • عاجل:رياح تصل لـ28 كم/ ساعة.. الأرصاد تعلن استمرار التقلبات الجوية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    عبدالعال يفتتح جلسة البرلمان.. والنواب يواجهون وزير الإسكان بـ٣٣ طلب إحاطة

    01:35 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    عبدالعال يفتتح جلسة البرلمان.. والنواب يواجهون وزير الإسكان بـ٣٣ طلب إحاطة

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    اففتح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات.

    وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمين من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

    علي عبدالعال مجلس النواب الجلسة العامة قانون البيانات الشخصية وزير الإسكان

    الخبر التالى:

    رئيس جامعة القاهرة: انتهاء امتحانات "البيني والدور الثاني" بالتعليم المفتوح دون شكاوى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان