عبدالعال يفتتح جلسة البرلمان.. والنواب يواجهون وزير الإسكان بـ٣٣ طلب إحاطة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

اففتح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمين من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.