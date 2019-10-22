بريطانيا تعلن استئناف رحلاتها لشرم الشيخ.. و"الطيران المدني" ترحب

كتب- طه عبيد:

أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم الثلاثاء، بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

ورحبت وزارة الطيران المدنى بقرار الحكومة البريطانية بشأن إستئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، بعد أن توقفت لمدة حوالي 4 سنوات منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وقالت الوزارة في بيان لها: يعد القرار مؤشرًا للعلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة، وتتويجاً للتنسيق الاستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء: نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت عن رفع القيود الحالية المفروضة على الرحلات الجوية البريطانية المتجهة إلى شرم الشيخ.

وأضافت: جرى التعاون الوثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر وسنعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية وسنواصل عملنا مع المسئولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنيين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولويتنا.​