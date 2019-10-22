خلال أيام.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

كتب ـ مصراوي:

يستعد النادي الإعلامي للإعلان عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام ٢٠١٩، وهي الجائزة التي تمنح لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.

وتعد جائزة "حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

كان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة كالنقابات، والجامعات، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه ٢٥ سبتمبر الماضي.

وسيعلن النادي الإعلامي عن الفائزين الثلاثة من الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين أظهروا القدرة على إنتاج موضوعات صحفية وإعلامية ملتزمة بأسس العمل الصحفي الرشيد، ومتوافقة مع المعارف والمهارات والقيم التي يتناولها "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين".

ويأتي الإعلان عن الفائزين ممن تقدموا لمسابقة النادي، خلال منتدى إعلام مصر والذي يقام في القاهرة يومي ٣ - ٤ نوفمبر ٢٠١٩ ، ويحصل الفائزون على رحلة إلى دولة أوروبية لزيارة أهم المواقع الصحفية والإعلامية، كما يمنح كل فائز مجسمًا خاصًا بالجائزة، ويعلن النادي عن الأسباب التي دعته لاختيار الفائز خلال حفل تسليم الجوائز، ويتم التنسيق بشأن الرحلة بين الفائزون وبين النادي الإعلامي بما يتوافق مع أجندة النادي.