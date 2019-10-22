"عربية النواب": التدخلات الأجنبية في شئون العراق مرفوضة

كتب- أحمد علي:

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير مفوض مدير شئون المشرق العربي؛ لمناقشة أخر تطورات الوضع في العراق.

وناشدت اللجنة الشعب العراقي قطع الطريق على جميع محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمع كما رفضت اللجنة التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيق.

وثمنت اللجنة دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لاستقرار العراق وسلامته، واثقين في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز جميع العقبات التي يواجهها العراق حالياً مؤيدة جهود العراق فى محاربة الفساد الذي استشرى في الداخل حتى لا يعرقل جهود الدولة في التنمية.

ودعت اللجنة إلى العمل على تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تدعيم الأوضاع الاقتصادية عن طريق خلق فرص عمل ودعم الاستثمار داخل العراق مشيدة بجهود الحكومة العراقية فى مواجهة التحديات قضايا الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الدول العربية الأمر الذى يلقى بنتائجه الإيجابية على العراق الشقيق.