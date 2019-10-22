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    على هاتفه.. ننشر شكاوى المواطنين لوزير الكهرباء

    12:15 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد صلاح:

    يرسل العديد من المواطنين رسائل هاتفية إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعظمها متعلق بشكاوى من أخطاء فواتير الاستهلاك الشهرية.

    وينشر مصراوي صورًا لبعض رسائل المواطنين المرسلة على الهاتف الشخصي للوزير الكهرباء، والتي شملت بعض العقبات في عمليات تركيب العدادات، بجانب أخطاء الفواتير.

    وبلغ عدد الشكاوى المرسلة على هاتف الوزير منذ بداية العام الحالي حتى الآن ٤٠٢ شكوى جرى حل ٣٩٢ منها.

    وبلغ عدد الشكاوى المرسلة على هاتف وزير الكهرباء العام الماضي ٥٠٩ جرى حلها بالكامل، بينما بلغت ٢١٠ شكاوى في ٢٠١٧ مقارنة بـ١١٠ شكوى جرى حلها في ٢٠١٦.

    محمد شاكر الكهرباء شكاوى المواطنين فواتير الاستهلاك الشهرية

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