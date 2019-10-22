وزيرة الثقافة تشارك في افتتاح معرض بلجراد الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف:

شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في مراسم افتتاح فعاليات الدورة 64 من معرض بلجراد الدولي للكتاب بصربيا، وتحل مصر عليها كضيف شرف مع نظيرها الصربي فلادان فوكوسافليفيتش ووزير العمل بالبلاد زوران جورجفيتش، عمدة بلجراد زوران رادويشيتش بحضور السفير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا وأعضاء الوفد المصري المشارك في الفعاليات من قيادات وزارة الثقافة هم الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، توجه الحضور لافتتاح الجناح المصري الذي يحمل شعار تاريخ ثقافي ورؤى متعددة ومستلهم تصميمه من فن عمارة المعابد الفرعونية ليعبر عن طابع الحضارة العريقة التي أثرت التاريخ الإنساني وما زالت تلفت أنظار العالم وجرى عزف مقطع من موسيقى أوبرا عايدة احتفاء بمصر.

وخلال الافتتاح تقدمت عبد الدايم بالشكر للمسئولين عن معرض بلجراد الدولي للكتاب على دعوتهم لمشاركة مصر كضيف الشرف لهذه الدورة والتي مثلت الإيمان بقدرة القوى الناعمة على إجراء حوار مثمر يهدف إلى توطيد وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب.

وقالت عبدالدايم: إن الحضور المصري يعبر عن الحراك الإبداعي في الوطن لأنه جاء ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقي الثقافات وحوار الحضارات بهدف إعلاء القيم السامية.

وأشارت إلى أن مصر الحديثة تجذب الانتباه بما تسطره من واقع جديد تلعب خلاله الثقافة دوراً أساسيا في بناء الإنسان وتشكيل الوعى وترسيخ الهوية، وهذا ما يتجلى في اهتمام القيادة المصرية ببناء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستكون منارة تضاف إلى منارات مصر الثقافية.