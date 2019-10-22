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    "أضرار نفسية وجسدية".. الإفتاء تصدر فتوى بشأن ممارسة لعبة "البوكيمون"

    11:43 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    "أضرار نفسية وجسدية".. الإفتاء تصدر فتوى بشأن ممارسة لعبة "البوكيمون"

    دار الإفتاء المصرية

    كتب – محمود مصطفى:

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ممارسة ألعاب البوكيمون حرام شرعًا، وحرَّمها العلماء والمفتون منذ ظهورها.

    وأضافت الدار في فتوى لها، أن الدول والمنظمات حظرت ألعاب البوكيمون لما اشتملت عليه من المحاذير والمفاسد والمخاطر، ولما تسببه من أضرار على الأفراد والمجتمعات، من الجاسوسية وخيانة الأوطان، والاستهانة بالمقدسات، وانتهاك حرمات الآخرين، ونشر مفاهيم مخالفة لتعاليم الإسلام وقِيَمِه.

    وأشارت إلى أن هذا النوع من الألعاب يسبب أضرارًا نفسية وجسدية تؤثِّر على صحة الأفراد وعقولهم.

    وتعتمد لعبة البوكيمون على اصطياد بعض الكائنات الخيالية (البوكيمون) الموجودة في أماكن تواجد الهاتف، وعن طريق كاميرا الهاتف تكشف اللُعبة كل هذه الأماكن من غير إذن أصحابها، ويقوم اللاعب بتوجيه الهاتف نحو البوكيمون على مسافةٍ قريبةٍ منه، ولكي يجمع اللاعب أكبر عدد من البوكيمونات الموجودة؛ لا بد له من تتبع كل واحد منها أيًّا كان مكانه، فيدخل الإنسان أماكن غير مسموح له الدخول فيها، ويسير في طرقات غير آمنة حتى يستطيع أن ينتهز فرصة اصطياد البوكيمون.

    دار الإفتاء المصرية ألعاب البوكيمون

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