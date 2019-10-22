السيسي يصل سوتشي لرئاسة المنتدى الاقتصادي والقمة الأفريقية الروسية

كتب - محمد سامي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية في مستهل زيارته لرئاسة أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة الروسية الأفريقية والتي تعقد للمرة الأولى، برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيسان السيسي وبوتين فعاليات المنتدى الاقتصادي غدًا الأربعاء، كما يلقيان كلمة في الجلسة الافتتاحية.

ويعقد الرئيس خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع بعض الزعماء ورؤساء الدول الأفارقة المشاركين في القمة والمنتدي لبحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.