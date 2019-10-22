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    وزير الإسكان يستعرض مشروع إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية

    10:20 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    وزير الإسكان يستعرض مشروع إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية

    الدكتور عاصم الجزار

    كتب- محمد عبد الناصر:

    عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات الجهاز؛ لاستعراض مشروع إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالجهاز التنفيذي (المستندات الموحدة).

    وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أشاد وزير الإسكان بجهد الجهاز التنفيذي في إعداد هذا المشروع "المستندات الموحدة"، الذي يحقق مزيدًا من التحكم بمستوى الجودة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا بإعداد هذا المشروع بشكل إلكتروني، وعرضه على جميع الجهات ذات الصلة بوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء)، ودراسته مع تلك الجهات من أجل اعتماده وتعميمه.

    وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يهدف لاختصار وقت المراجعة والاعتماد وتسهيل أعمال الطرح، وتجنب التضارب بين مستندات المشروع المختلفة، وتقليل فرص وجود أوامر تغيير إلا في الضرورة القصوى، ودفع الشركات المتقدمة للمناقصات لدراسة المواصفات الفنية لضمان التسعير العادل، وتحليل لمشاكل التنفيذ والتغلب عليها، وتحويل معظم البنود المحملة إلى بنود منفصلة لضبط الأسعار وجودة التنفيذ.

    عاصم الجزار وزارة الإسكان المواصفات الفنية للأعمال المدنية حسن الفار

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