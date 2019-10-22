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اليوم.. "صحة النواب" تناقش تأخر تكليف الأطباء

03:11 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
اليوم.. "صحة النواب" تناقش تأخر تكليف الأطباء

محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

كتب- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، طلب إحاطة مقدم من النائب إلهام المنشاوي، بشأن معاناة خريجي دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف.

وقالت المنشاوي، في كلمتها خلال الاجتماع، إنه كان من المفترض إصدار التكليف في شهر أبريل أو مايو الماضيين، بعد أن تقدم الخريجون بأكثر من شكوى لوزارة الصحة ولكن دون جدوى، بحسب ما قالت.

وتابعت: "لابد من وقف الفوضى في ملف التكليف والتسبب في معاناة الشباب الخريجين بكليات الصيدلة، فالتكليف ملزم وفقًا للقانون، والصيادلة دورهم لا يقل عن الأطباء، وعنصر رئيسي في المنظومة الصحية، وكان لهم دورًا كبيرًا في تنفيذ المبادرات الصحية التي أطلقها رئيس الجمهورية مثل 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي وبعض الأمراض الأخرى، فلو شايفين أن العدد كبير عدل القانون، ونبحث عن حلول خارج الصندوق للاستفادة من جهود وطاقة الصيادلة، أما الدفعات التي تخضع لقانون التكليف فالقانون يلزم بتكليفهم، ولابد من سرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2018، لأن هؤلاء الخريجين يعانون أشد المعاناة".

وأضافت المنشاوي، أن دفعة 2019 التي تخرجت منذ 4 أشهر فقدت الأمل تمامًا، لأن الدفعة السابقة لها لم يتم إنهاء تكليفها حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة التوقف عن إحباط الخريجين والطلاب بكليات الصيدلة.​

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